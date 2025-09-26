È stato arrestato uno dei presunti autori della rapina avvenuta questa mattina ai danni di un negozio del centro commerciale di Molfetta (Bari). In seguito ad un conflitto a fuoco due persone sono rimaste ferite: le loro condizioni non sarebbero gravi. I feriti sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani e dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale di Molfetta in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Molfetta, rapina a mano armata in un centro commerciale: due feriti