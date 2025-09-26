Molfetta rapina a mano armata in un centro commerciale | due feriti
È stato arrestato uno dei presunti autori della rapina avvenuta questa mattina ai danni di un negozio del centro commerciale di Molfetta (Bari). In seguito ad un conflitto a fuoco due persone sono rimaste ferite: le loro condizioni non sarebbero gravi. I feriti sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani e dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale di Molfetta in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: molfetta - rapina
Rapina a mano armata nel centro commerciale, due feriti a Molfetta
Molfetta, paura per un tentativo di rapina in gioielleria: feriti il rapinatore e un carabiniere
Rapina a mano armata a Molfetta (Bari): due feriti, uno è grave #26settembre #rapina #molfetta - X Vai su X
La 19enne di Bari è stata uccisa nella discoteca Bahia di Molfetta il 22 settembre 2024, da un proiettile destinato a Eugenio Palermiti, nipote del boss di Japigia - facebook.com Vai su Facebook
Rapina a mano armata, due persone ferite: una è grave - È di due feriti il bilancio della rapina a mano armata compiuta poco fa ai danni di uno dei negozi del centro commerciale che si trova alla periferia della città di Molfetta, in provincia di Bari. Segnala rainews.it
VIDEO | Rapina a mano armata a Molfetta, 2 feriti. Immagini shock - Momenti di panico questa mattina, venerdì 26 settembre, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove un tentativo di rapina a ... Da marchiodoc.it