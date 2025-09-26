Molfetta rapina a mano armata in un centro commerciale | due feriti

Tg24.sky.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato uno dei presunti autori della rapina avvenuta questa mattina ai danni di un negozio del centro commerciale di Molfetta (Bari). In seguito ad un conflitto a fuoco due persone sono rimaste ferite: le loro condizioni non sarebbero gravi. I feriti sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani e dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.  "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale di Molfetta in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

molfetta rapina a mano armata in un centro commerciale due feriti

© Tg24.sky.it - Molfetta, rapina a mano armata in un centro commerciale: due feriti

In questa notizia si parla di: molfetta - rapina

Rapina a mano armata nel centro commerciale, due feriti a Molfetta

Molfetta, paura per un tentativo di rapina in gioielleria: feriti il rapinatore e un carabiniere

molfetta rapina mano armataRapina a mano armata, due persone ferite: una è grave - È di due feriti il bilancio della rapina a mano armata compiuta poco fa ai danni di uno dei negozi del centro commerciale che si trova alla periferia della città di Molfetta, in provincia di Bari. Segnala rainews.it

molfetta rapina mano armataVIDEO | Rapina a mano armata a Molfetta, 2 feriti. Immagini shock - Momenti di panico questa mattina, venerdì 26 settembre, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove un tentativo di rapina a ... Da marchiodoc.it

Cerca Video su questo argomento: Molfetta Rapina Mano Armata