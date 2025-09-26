Molfetta paura per un tentativo di rapina in gioielleria | feriti il rapinatore e un carabiniere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura al Centro Commerciale. Questa mattina, 26 settembre, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, si è verificato un tentativo di rapina in una gioielleria. L’uomo, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, ha fatto irruzione intorno alle 10:30, brandendo un’arma e minacciando le persone presenti. Intervento e Colluttazione. A fermare il malfattore è stato un carabiniere in pensione, che ha tentato di bloccarlo. Durante la colluttazione sarebbe partito un colpo d’arma da fuoco, causando il ferimento sia del rapinatore sia dell’ex militare. Soccorsi e Indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: molfetta - paura
È stata travolta da un'auto a Molfetta: tanta paura questo pomeriggio per una donna, investito da una Ford C-Max in via Cormio. Il conducente, dopo l'impatto, si è subito... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Molfetta (BA), rapina nel centro commerciale: due feriti, uno è grave - Rapina a mano armata in un centro commerciale di Molfetta: due feriti, uno in gravi condizioni. Come scrive trmtv.it
La rapina sfocia nel sangue: sparatoria con due feriti, uno è grave. Preso il malvivente - È di due feriti il bilancio della rapina a mano armata compiuta questa mattina, intorno alle 10. Si legge su ilmattino.it