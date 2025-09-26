Moldavia servizi segreti russi | Nato vuole occupare il Paese Ilan Shor | Piano Uk e Ucraina per prendere Transnistria – come anticipato dal GdI

Secondo la nota ufficiale del Foreign Intelligence Service russo, “Bruxelles non intende abbandonare i piani per occupare la Moldavia”. A confermare la cosa è anche Ilan Shor che ha dichiarato di ritenere autentici i rapporti diffusi diversi circa un’operazione in Transnistria, con la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Moldavia, servizi segreti russi: “Nato vuole occupare il Paese”, Ilan Shor: “Piano Uk e Ucraina per prendere Transnistria” – come anticipato dal GdI

In questa notizia si parla di: moldavia - servizi

Venti di guerra in Moldavia, così i servizi di sicurezza del deep state occidentale vogliono aprire un nuovo fronte di guerra in Europa

Forze insufficienti in questo momento: «Al massimo qualche colpo di mano, Moldavia a rischio» - facebook.com Vai su Facebook

L’ex vice capo dei servizi segreti moldavi è stato arrestato in Romania con l’accusa di aver passato informazioni segrete alla Bielorussia - X Vai su X

Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo-Ue e filo-russi. Lo scenario politico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo- Segnala tg24.sky.it

Anche stavolta la Russia sta provando a influenzare il voto in Moldavia - Domenica ci sono le elezioni parlamentari e la propaganda russa cerca in tutti i modi di screditare la presidente europeista Maia Sandu ... Secondo ilpost.it