Moldavia servizi segreti russi | Nato vuole occupare il Paese Ilan Shor | Piano Uk e Ucraina per prendere Transnistria – come anticipato dal GdI

Secondo la nota ufficiale del Foreign Intelligence Service russo, “Bruxelles non intende abbandonare i piani per occupare la Moldavia”. A confermare la cosa è anche Ilan Shor che ha dichiarato di ritenere autentici i rapporti diffusi diversi circa un’operazione in Transnistria, con la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Moldavia, servizi segreti russi: "Nato vuole occupare il Paese", Ilan Shor: "Piano Uk e Ucraina per prendere Transnistria" – come anticipato dal GdI

Venti di guerra in Moldavia, così i servizi di sicurezza del deep state occidentale vogliono aprire un nuovo fronte di guerra in Europa

