Roma, 26 settembre 2025 – La presidente Maia Sandu durante tutta la campagna elettorale ha definito il voto come decisivo per il futuro europeo della Moldavia. “Voi siete il muro che sostiene la pace e il futuro dei nostri figli”, ha ribadito più volte nei suoi comizi, invitando gli elettori a non cadere vittima delle manipolazioni. All’inizio di settembre, Sandu aveva dichiarato al Parlamento di Strasburgo che mantenere la Moldavia lungo il complesso percorso verso l’adesione all’Unione europea “è una questione di sopravvivenza”. Un avvertimento ripreso anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, affermando che, dopo Bielorussia e Georgia, “l’Europa non può permettersi di perdere anche la Moldavia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

