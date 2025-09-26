Modric fa sorridere anche le casse rossonere | è sua la maglia più venduta E il terzo kit …

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maglia Milan, vola Luka Modric nelle vendite e fa sorridere anche le casse rossonere. Che boom per la terza maglia gialla e verde. I dati di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric fa sorridere anche le casse rossonere 232 sua la maglia pi249 venduta e il terzo kit 8230

© Pianetamilan.it - Modric fa sorridere anche le casse rossonere: è sua la maglia più venduta. E il terzo kit …

In questa notizia si parla di: modric - sorridere

Modric fa 40 anni e rassicura il Milan: "L'età? L'importante è come ti senti. Se Dio vuole, sarò in salute" - 0 al Montenegro, Luka Modric e la sua Croazia hanno festeggiato al meglio un compleanno importante per l'ex Pallone d'Oro: il neo centrocampista del Milan spegne oggi infatti 40 ... calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Modric Fa Sorridere Casse