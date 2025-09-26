Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani vogliono confermarsi come la grande sorprese di questo avvio stagionale, mentre gli abruzzesi cercano continuità. Modena-Pescara si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Braglia. MODENA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno raggiunto la vetta della classifica in coabitazione con Cesena e Palermo. La squadra di Sottil sta vivendo un momento magico, avendo conquistato dieci punti in quattro partite, e vuole continuare a godersi il momento. Gli abruzzesi nell’ultimo turno hanno conquistato la prima vittoria travolgendo l’Empoli con un netto 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Modena-Pescara, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla