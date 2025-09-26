Modena-Pescara il Delfino nella gabbia dei Canarini | ultime probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro giro, altra corsa e altra big sulla strada del Pescara, stavolta in trasferta. Dopo Cesena, Venezia ed Empoli in casa, per la seconda trasferta nel campionato di B 2025-26 il Delfino di Vincenzo Vivarini sfida a domicilio il Modena capolista, fermamente intenzionato a restare in vetta e ad. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modena - pescara

Cerca Video su questo argomento: Modena Pescara Delfino Gabbia