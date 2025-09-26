Modena 16enne armato di machete aggredisce un vigilante in un supermercato | il gesto folle e poi la fuga

Un 16enne e un 21enne sono stati denunciati per rapina e furto aggravato dopo un'aggressione con spray e machete in un supermercato di Modena. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Modena, 16enne armato di machete aggredisce un vigilante in un supermercato: il gesto folle e poi la fuga

