Modena 16enne armato di machete aggredisce un vigilante in un supermercato | il gesto folle e poi la fuga

Un 16enne e un 21enne sono stati denunciati per rapina e furto aggravato dopo un'aggressione con spray e machete in un supermercato di Modena. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

