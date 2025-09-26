Mobilitazione per la pace e contro il genocidio a Gaza | Non possiamo essere complici

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Cgil, anche a Brindisi, è pronta a sostenere lo sciopero generale e prosegue la sua azione di mobilitazione permanente per la pace e la giustizia internazionale. Si è svolta questa mattina (26 settembre 2025) in piazza Santa Teresa, una manifestazione partecipata e riuscita, con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

