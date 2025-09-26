Mobilitazione per la pace e contro il genocidio a Gaza | Non possiamo essere complici
BRINDISI - La Cgil, anche a Brindisi, è pronta a sostenere lo sciopero generale e prosegue la sua azione di mobilitazione permanente per la pace e la giustizia internazionale. Si è svolta questa mattina (26 settembre 2025) in piazza Santa Teresa, una manifestazione partecipata e riuscita, con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: mobilitazione - pace
Fermare il massacro a Gaza, mobilitazione anche a Benevento per invocare la pace
"Fermiamo la guerra, sosteniamo la pace": mobilitazione della Cgil per Gaza davanti alla prefettura
Mobilitazione per Gaza. Nuova marcia della pace: "Pronti a fare rumore"
Giornata per l’eliminazione delle armi #nucleari: a 80 anni dai bombardamenti sul Giappone un futuro di pace è possibile La mobilitazione #ItaliaRipensaci chiede al Governo di seguire la volontà dell’opinione pubblica per un concreto #DisarmoNucleare - X Vai su X
Venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 14.30 alle 16.30, il Parco della Pace di Vicenza diventerà il cuore della mobilitazione dei Sindaci per la Pace. Un appuntamento pubblico che vuole riaffermare con forza l’impegno delle istituzioni locali e della società civil - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 100 sindacati argentini reclamano la fine del genocidio a Gaza - Buenos Aires, 25 set (Prensa Latina) Oltre 100 sindacati, raggruppati nel Fronte Sindacale per la Sovranità, il Lavoro Dignitoso e il Salario Giusto, svolgeranno “l’Incontro per la Pace" per protestar ... Come scrive italiano.prensa-latina.cu
Preti in piazza contro il genocidio a Gaza, c'è l'appoggio dei vescovi - La mobilitazione del 22 settembre per la Palestina vedrà anche la partecipazione dei "preti contro il genocidio", una rete nata nelle ultime settimane e che ha raccolto già l'adesione di oltre 1200 sa ... Da ansa.it