Mobilità sostenibile e futuro urbano | forum al centro Pasolini con Paolo Lattaioli
Sabato 27 settembre alle 17,30 il centro culturale Pier Paolo Pasolini in via Atenea ospita il forum “La città che si muove – La mobilità urbana tra sostenibilità, cultura e comunità”. Un appuntamento che accende i riflettori su un tema centrale per lo sviluppo di Agrigento con voci esperte e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: mobilit - sostenibile
Inelectric porta la mobilità sostenibile made in Basilicata al Salone Auto di Torino 2025 - facebook.com Vai su Facebook
COLORFUTURE PARADE, quando l’impegno per un futuro più sostenibile diventa un’iniziativa collettiva - L’evento, svoltosi a Milano, e stato promosso da Felicia con la partecipazione di WWF Italia, Legambiente, Kyoto Club e Green Heroes ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Mobilità sostenibile, una sfida per il futuro dei trasporti. Tutti i dettagli - “Mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno per la Settimana europea della mobilità sostenibile. formiche.net scrive