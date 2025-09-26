Mobilità sostenibile e futuro urbano | forum al centro Pasolini con Paolo Lattaioli

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre alle 17,30 il centro culturale Pier Paolo Pasolini in via Atenea ospita il forum “La città che si muove – La mobilità urbana tra sostenibilità, cultura e comunità”. Un appuntamento che accende i riflettori su un tema centrale per lo sviluppo di Agrigento con voci esperte e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mobilit - sostenibile

mobilit224 sostenibile futuro urbanoCOLORFUTURE PARADE, quando l’impegno per un futuro più sostenibile diventa un’iniziativa collettiva - L’evento, svoltosi a Milano, e stato promosso da Felicia con la partecipazione di WWF Italia, Legambiente, Kyoto Club e Green Heroes ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

mobilit224 sostenibile futuro urbanoMobilità sostenibile, una sfida per il futuro dei trasporti. Tutti i dettagli - “Mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno per la Settimana europea della mobilità sostenibile. formiche.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Sostenibile Futuro Urbano