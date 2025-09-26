**Mo | Scuderi Avs ' a oggi non c' è intenzione parlamentari di sbarcare da flotilla' **

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Io sono imbarcata con Croatti e siamo in contatto con Corrado e Scotto. Ad oggi non c'è l'intenzione di sbarcare". Lo dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, che si trova sulla Flotilla a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Scuderi (Avs), 'a oggi non c'è intenzione parlamentari di sbarcare da flotilla'**

Mo: Scuderi (Avs), 'condannare sempre violenza ma prevale incredibile azione pacifica' - “Lavoratori e lavoratrici, studenti, intere comunità oggi si sono fermate per Gaza, per gridare 'non in nostro nome': questo è il popolo italiano che prende posizione mentr ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it