**Mo | Scotto-Corrado ' da Mattarella parole importati dialogo con patriarcato continui' **

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Con le sue parole il Presidente Sergio Mattarella riconosce il valore umanitario preziosissimo della Global Sumud Flottilla e, con una narrazione totalmente diversa da quella del Governo, rinnova il suo sconcerto per le atroci sofferenze a cui è sottoposta la popolazione di Gaza, invitando gli attivisti a valutare seriamente la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme". Così Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd, imbarcati sulla flottilla. "Reputiamo queste parole molto importanti, perché riconoscono il valore di una missione della società civile, nella sua piena autonomia, con la quale ci siamo messi e continuiamo a metterci a disposizione, che ha l'obiettivo di aprire un canale umanitario nel solco di una legalità internazionale violata dal Governo di Israele con il blocco navale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Scotto-Corrado, 'da Mattarella parole importati, dialogo con patriarcato continui'**

In questa notizia si parla di: scotto - corrado

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**

Schlein si collega con Scotto e Corrado sulla Global Sumud Flotilla: “Appello al governo per fare pressioni su Israele”

Flotilla il racconto di Annalisa Corrado e Arturo Scotto - facebook.com Vai su Facebook

Droni sulla Flotilla, il racconto di Scotto e Corrado (Pd): “Attacchi illegali, governo Meloni deve spiegare” - X Vai su X

**Mo: Scotto-Corrado, 'da Mattarella parole importati, dialogo con patriarcato continui'** - “Con le sue parole il Presidente Sergio Mattarella riconosce il valore umanitario preziosissimo della Global Sumud ... Lo riporta iltempo.it

**Mo: Scuderi (Avs), 'a oggi non c'è intenzione parlamentari di sbarcare da flotilla'** - "Io sono imbarcata con Croatti e siamo in contatto con Corrado e Scotto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive