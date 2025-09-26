Mo | Rizzo ' Pd filo-palestinese solo dopo vittoria Trump'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Noi siamo filo-palestinesi da sempre, il Pd solo da quando ha vinto Trump. Con Biden se ne fregavano del Medio Oriente e del genocidio in corso. Piegano le questioni etiche e umanitarie al tornaconto elettorale". Così Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, nel corso di un evento nelle Marche. "L'atteggiamento peggiore, è quello dell'Unione europea che ha un doppio standard, infligge decine di pacchetti di sanzioni a Putin e non dice nulla sul genocidio del criminale Netanyahu. La nostra sarà una piazza pacifica, una grande mozione di sfiducia contro la Von der Leyen, rispettosa delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

