Mo | Renzi ' Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella'

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Grazie sempre al Presidente Mattarella per le sue parole. I membri della Flotilla raccolgano il saggio appello del Quirinale e non mettano a rischio la propria vita. Portare sostegno alla martoriata popolazione di Gaza attraverso la generosità del Patriarcato Latino di Gerusalemme consente di raggiungere lo scopo della missione senza gravi conseguenze. Mi auguro che tutte le forze politiche si uniscano all'appello del Capo dello Stato". Così Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo renzi flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello mattarella

© Iltempo.it - Mo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella'

In questa notizia si parla di: renzi - flotilla

mo renzi flotilla tutteMo: Renzi, 'Flotilla e tutte le forze politiche accolgano appello Mattarella' - I membri della Flotilla raccolgano il saggio appello del Quirinale e non mettano a rischio la propria vita. Lo riporta iltempo.it

Flotilla? Ultima spiaggia della sinistra - Ecco, per la sinistra italiana, per il “riformista” Renzi, per quelli che un tempo si vantavano di poterlo chiamare solo “Tony”, anche lui, che sta collaborando per la pace con Trump, lui, l’ex ... Riporta startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Renzi Flotilla Tutte