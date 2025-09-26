Mo | Picierno ' plauso a Mattarella per la sua chiarezza'
Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella, ancora una volta, meritano un plauso convinto per la loro chiarezza. Il richiamo alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, insieme all'invito ad accogliere la mediazione offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, conferma la dignità di un'iniziativa dal forte valore simbolico e, al tempo stesso, profondamente concreto. È giusto e necessario ora riportare l'attenzione su quello che era e resta il suo obiettivo principale: far arrivare gli aiuti alla popolazione stremata di Gaza, che continua a vivere in condizioni di sofferenza inaccettabili”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
