Mo | Magi ' Mattarella riconosce valore missione Israele garantisca canale umanitario'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Nel suo messaggio alla Global Sumud Flotilla, il presidente Mattarella ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione, che non è solo il trasporto di aiuti alla popolazione di Gaza, ma è una mobilitazione di cittadini di 44 Paesi diversi contro il massacro che sta avvenendo sulla Striscia e contro le violazioni reiterare del diritto internazionale". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "L'appello e la proposta di mediazione di Mattarella non arrivano a caso e sottolineano la gravità della situazione, come dimostra l'invio di due fregate da parte del governo italiano, segnale che c'è una seria preoccupazione per una reazione sconsiderata da parte dell'esercito israeliano.

