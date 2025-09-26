**Mo | Guerini ' spero sia accolto appello Mattarella' **

Iltempo.it | 26 set 2025

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Mi auguro che l'appello del Presidente Mattarella, nel rispetto delle autonome decisioni di ciascuno, venga raccolto dalle donne e dagli uomini della Global Flotilla, garantendo così nel contempo sicurezza ma anche la salvaguardia dell'iniziativa assunta per alleviare le sofferenze del popolo palestinese”. Così Lorenzo Guerini, deputato Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

