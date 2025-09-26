MO | Faraone Iv ' da Mattarella voce di chi rappresenta tutti'

Roma, 26 set.-(Adnkronos) - "C'è un modo di parlare al Paese che unisce, e un modo che divide. Lo abbiamo visto ancora una volta in questi giorni. Da un lato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: poche parole, misurate, ferme ma rispettose, rivolte alla flottiglia diretta verso Gaza. Un appello che non punta il dito, non cerca il nemico interno, ma invita alla responsabilità e alla prudenza, ricordando che la libertà di esprimere dissenso non può mai trasformarsi in pericolo per le persone. È la voce di chi rappresenta tutti, e parla pensando al bene comune". Così in un post social il deputato di Italia Viva Davide Faraone, vicepresidente del partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

