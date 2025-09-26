Mo | Conte ' dopo insulti Meloni a Flotilla Mattarella rimette chiesa al centro villaggio'
Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il messaggio del presidente Mattarella rimette la chiesa al centro del villaggio. Per due aspetti. Il primo è che riconosce l'alto valore di questa iniziativa a differenza della presidente Meloni che, in modo molto irriguardoso e supponente, ha insultato tutti i cittadini che da 44 Paesi" sono imbarcati sulla Flotilla. Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award "Il secondo punto è che" le parole di Mattarella chiariscono "anche un altro aspetto che invece Meloni ha rischiato di offuscare: questa iniziativa è stata presa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme con il sostegno della Cei ed è una loro iniziativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: conte - dopo
Del Conte, addio ad Afol dopo 6 anni: "Rivoluzione nel mondo del lavoro. La sfida? Formazione senza fine"
Come cambia il Napoli dopo la telenovela Osimhen| Conte disegna il nuovo attacco
A Gaza colpita pure la chiesa della Sacra Famiglia: ferito padre Romanelli. Meloni & co protestano, ma Conte li mette in riga: “Dopo mesi di silenzio ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite”
CONTE O ALLEGRI? Non è solo #Milan contro #Napoli ma è Conte che ritrova, dopo 12 anni, Allegri. Un passato in comune e lo status di vincenti: chi avrà la meglio? - facebook.com Vai su Facebook
CONTE O ALLEGRI? Non è solo #Milan contro #Napoli ma è Conte che ritrova, dopo 12 anni, Allegri. Un passato in comune e lo status di vincenti: chi avrà la meglio? - X Vai su X
Pellegatti: “Gli insulti in diretta a Conte uno dei punti più bassi della mia vita, lui fu un signore” - Carlo Pellegatti ricorda il brutto episodio del fuori onda in cui insultò pesantemente Antonio Conte: "L'addetto alla produzione aveva inviato la ... Secondo fanpage.it
Pellegatti: "Chiesi scusa a Conte per gli insulti. Lo incrociai e fu un vero signore" - Carlo Pellegatti ha raccontato a distanza di anni i tanti insulti a Conte dopo la partita Milan- Da msn.com