**Mo | colloqui Mattarella-Meloni prima di appello Capo Stato a Flotilla**

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Ci sono stati colloqui telefonici tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima dell'appello lanciato dal Capo dello Stato "alle donne e agli uomini della Flotilla". Contatti durante i quali - a quanto si apprende - Mattarella avrebbe anticipato alla premier il senso della sua iniziativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In questa notizia si parla di: colloqui - mattarella

