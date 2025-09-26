**Mo | colloqui Mattarella-Meloni prima di appello Capo Stato a Flotilla**
Roma, 26 set. (Adnkronos) - Ci sono stati colloqui telefonici tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima dell'appello lanciato dal Capo dello Stato "alle donne e agli uomini della Flotilla". Contatti durante i quali - a quanto si apprende - Mattarella avrebbe anticipato alla premier il senso della sua iniziativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
