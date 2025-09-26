Mo | Boccia ' grave Gasparri metta Mattarella e Hamas sullo stesso piano'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del senatore Gasparri sono gravi e inaccettabili. Mettere sullo stesso piano l'appello del Presidente della Repubblica, con un'organizzazione terroristica come Hamas, non è una provocazione verso il Pd ma è un atto di irresponsabilità politica che offende le istituzioni e avvelena il confronto pubblico". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, intervenendo alla Festa dell'unità del Pd di Corato (Bari). "Il Partito Democratico non accetta lezioni di lealtà costituzionale da chi utilizza un appello del Capo dello Stato che ha riconosciuto il grande valore umanitario della Global Sumud Flotilla, per colpire gli avversari politici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

