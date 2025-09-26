Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria Ragusa | un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati

Misterioso sequestro di un ragazzo, ieri sera, nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, intorno alle 21.30, sarebbe stato portato via a bordo di una Fiat Panta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

