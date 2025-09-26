Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria Ragusa | un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati
Misterioso sequestro di un ragazzo, ieri sera, nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, intorno alle 21.30, sarebbe stato portato via a bordo di una Fiat Panta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
misterioso - rapimento
Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Scrive msn.com
Giovane rapito a Vittoria, tutte le fasi del sequestro: “Non vi preoccupate, vogliamo solo lui” - I malviventi avrebbero detto agli altri: "Non vi preoccupate, vogliamo solo lui" ... Riporta lasicilia.it