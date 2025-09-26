Misterbianco adottato il regolamento che istituisce l' imposta di soggiorno
Il Consiglio comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, un novità tributaria per la città che verrà introdotta sulla scorta delle normative nazionali in materia. Il Regolamento disciplina entità e modalità di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: misterbianco - adottato
MICROCHIP DAY – Giornata straordinaria di identificazione con microchippatura gratuita Il Comune di #Misterbianco, insieme al Corpo di Polizia Locale, promuove un’iniziativa dedicata alla cura e alla tutela degli #animali da affezione. Venerdì 3 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Ue: adottato regolamento che istituisce Riserva adeguamento Brexit - legislatori del Regolamento che istituisce la riserva di adeguamento Brexit (Bar). Riporta milanofinanza.it