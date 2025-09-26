Misterbianco adottato il regolamento che istituisce l' imposta di soggiorno

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, un novità tributaria per la città che verrà introdotta sulla scorta delle normative nazionali in materia. Il Regolamento disciplina entità e modalità di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

