Missoni SS 2026 celebra la spontaneità con una collezione vibrante e hairlook che esaltano l’identità naturale

Colori vivi, texture leggere e tagli sartoriali si fondono in uno stile autentico e personale. In passerella, capelli asciutti, frange lucide e volumi liberi raccontano una nuova femminilità senza filtri. Libertà, colore, istinto. La collezione Missoni per la Primavera Estate 2026, firmata da Alberto Caliri, racconta una femminilità solare, leggera e pienamente contemporanea. Una moda pensata non per stupire con effetti speciali, ma per entrare nella vita reale delle donne, accompagnandole con stile nei passaggi fluidi tra città e vacanza, tra l’ufficio e il mare, tra quotidiano e sogno. Il mare, infatti, è il riferimento simbolico che guida l’intera narrazione: movimento, profondità, libertà. 🔗 Leggi su 361magazine.com
