Miss simpatia di sandra bullock | successo da 212 milioni a distanza di 25 anni su streaming

il ritorno di "miss congeniality" sulle piattaforme di streaming. Il film "Miss Congeniality", commedia d'azione del 2000 diretta da Donald Petrie, sta vivendo un'importante rinascita sulla scena dello streaming. Con una trama che vede Sandra Bullock nei panni di un'agente FBI dal carattere deciso, incaricata di infiltrarsi come concorrente in un concorso di bellezza per prevenire una minaccia terroristica, il film continua ad attrarre nuovi spettatori e a mantenere alta la sua popolarità. cast e protagonisti principali. Oltre a Sandra Bullock nel ruolo principale, il cast comprende figure di rilievo come: Michael Caine, due volte vincitore dell'Oscar ( Hannah and Her Sisters, The Cider House Rules ).

