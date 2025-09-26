Mirs il museo che parla al futuro conquista oltre 2 mila 500 visitatori
A meno di un anno dall’apertura, il Museo Interattivo della Radio e della Società (Mirs) di Pasiano di Pordenone si conferma una delle nuove eccellenze culturali del Friuli Venezia Giulia, capace di richiamare in meno di 12 mesi oltre 2500 visitatori, di cui più di 1900 da gennaio ad agosto 2025. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
