Mio papà è morto mentre faceva sesso con mia mamma e lei ha detto ai soccorritori | ‘Non copritelo James é Big Jim | il ricordo sconvolgente di Matthew McConaughey

"I miei genitori stavano facendo sesso quando mio padre é morto ". Il ricordo sconvolgente è di Matthew McConaughey. In un'intervista rilasciata al Guardian il celebre attore premio Oscar è tornato a parlare del complesso rapporto tra i genitori. Ed è tornato a parlare del momento in cui papà James è morto, nel 1992. "Quando é stato soccorso, l ei ha fatto una richiesta insolita ai soccorritori". In pratica la donna si sarebbe avvicinata al marito morto togliendogli il lenzuolo dei barellieri che lo copriva e facendo in modo che tutti capissero come James fosse morto. "J ames é Big Jim. Se ne andrà vestito da festa.

