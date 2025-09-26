Tra tutti i capi dell’armadio, quello che appartiene in maniera esclusiva all’universo femminile è il reggiseno. Da quando gonne, borse a mano e gioielli vistosi sono stati sdoganati anche per gli uomini, questo piccolo indumento è forse l’ultimo baluardo che non ha ancora esplorato il territorio dello stile unisex. Ma anziché rimanere nell’ambito dell’abbigliamento intimo, alle sfilate di Milano per la primavera estate 2026, la tendenza reggiseno si fa notare e molto. Anzi, diventa protagonista. In passerella, infatti, c’è il preciso intento di mostrare quello che solitamente verrebbe nascosto sotto abiti, giacche e camicie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Minimale, scintillante, in versione tricot, a fascia, stampato o di pizzo, il reggiseno ruba la scena agli abiti