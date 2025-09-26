Minardi | Chi votò a destra per cambiare la sanità oggi è rimasto deluso

"Il Pd è il perno del centrosinistra, ruolo confermato dalla manifestazione di mercoledì pomeriggio a Fano con la segretaria nazionale Elly Schlein e la partecipazione di 500 persone". A quell’iniziativa c’era anche il consigliere regionale uscente, Renato Claudio Minardi, che si ricandida al consiglio regionale per il Pd. Minardi, queste elezioni si vincono o si perdono per pochi voti? "Vincerà il centrosinistra che è riuscito a stimolare gli elettori e grazie a Matteo Ricci che, con la sua energia e la sua capacità di leadership, ha fatto una campagna elettorale straordinaria". Cosa non le piace della politica sanitaria di Acquaroli? "Sono aumentate le liste d’attesa e la mobilità passiva ed è cresciuto il numero di marchigiani che non si cura – 150 mila – perché il sistema sanitario pubblico non dà risposte nei tempi dovuti e costoro non possono permettersi la sanità privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

