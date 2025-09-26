Minacciano un anziano facendosi consegnare 800 euro coppia arrestata
Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto due messinesi in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I due soggetti, un uomo e una donna, sono gravemente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
