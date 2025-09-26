Minacciano di farci assaggiare il piombo Ma non rinunceremo ad andare al Tar
"In Lombardia c’è un clima pesante, come non si respira in altre regioni". A dichiararlo è Raimondo Silveri, presidente nazionale della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC). Preferisce parlare lui perché "tra i nostri referenti lombardi c’è chi ha ricevuto insulti, offese ma anche gravi minacce, del tipo: “Vi faremo assaggiare il piombo“. Proprio questa mattina (ieri ndr) abbiamo deciso di sporgere denuncia senza farci intimorire. Ma ora è giusto che sia il rappresentante legale dell’associazione, il sottoscritto, ad esporsi". Ha seguito quanto accaduto in Consiglio regionale tra martedì notte e mercoledì a proposito della proposta di atto amministrativo presentata dal centrodestra per aggirare la sentenza del Tar sul divieto di caccia in 475 valichi montani e per allinearsi alle disposizioni nazionale, quelle contenute nel recente, recentissimo, Disegno di legge Montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: minacciano - farci
“Meloni come Kirk”. Le scritte di sedicenti “pro-PAL” che hanno bloccato la stazione di porta Susa a Torino e che minacciano altre azioni simili in questi giorni, ma che, soprattutto, minacciano e “augurano” alla presidente del Consiglio di fare “la stessa fine di K - X Vai su X
''La libertà di pensiero non si reprime e non basta la minaccia a crepare a farci cambiare idea su dove stia la civiltà e dove la prevaricazione'' - facebook.com Vai su Facebook
"Minacciano di farci assaggiare il piombo. Ma non rinunceremo ad andare al Tar" - "In Lombardia c’è un clima pesante, come non si respira in altre regioni". Si legge su msn.com