"In Lombardia c’è un clima pesante, come non si respira in altre regioni". A dichiararlo è Raimondo Silveri, presidente nazionale della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC). Preferisce parlare lui perché "tra i nostri referenti lombardi c’è chi ha ricevuto insulti, offese ma anche gravi minacce, del tipo: “Vi faremo assaggiare il piombo“. Proprio questa mattina (ieri ndr) abbiamo deciso di sporgere denuncia senza farci intimorire. Ma ora è giusto che sia il rappresentante legale dell’associazione, il sottoscritto, ad esporsi". Ha seguito quanto accaduto in Consiglio regionale tra martedì notte e mercoledì a proposito della proposta di atto amministrativo presentata dal centrodestra per aggirare la sentenza del Tar sul divieto di caccia in 475 valichi montani e per allinearsi alle disposizioni nazionale, quelle contenute nel recente, recentissimo, Disegno di legge Montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Minacciano di farci assaggiare il piombo. Ma non rinunceremo ad andare al Tar"