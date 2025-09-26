Minaccia e picchia la moglie i carabinieri lo allontanano da casa ma lui ritorna | arrestato
I Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno arrestato un 58enne italiano per la violazione della misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento nei confronti della moglie convivente. L'uomo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Durante l’ennesima lite minaccia e aggredisce la moglie. Viene allontanato dai carabinieri ma lui cerca di tornare in casa: arrestato. Nei guai 58enne italiano - L’uomo, poche ore prima del suo arresto, era già stato allontanato da casa coniugale con contestuale divieto di avvicinamento alla moglie dai Carabinieri intervenuti per una lite. Secondo gazzettadiparma.it
