Vandalizzata la sede dell'avvocato Alessandro Luzon, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma. Gli autori del gesto, dopo aver divelto la targa dello studio, avrebbero anche affisso alcuni volantini con la scritta "guardati le spalle". "Sono mesi che stiamo mettendo in guardia contro il ritorno di un antisemitismo che non è mai stato davvero debellato. Abbiamo assistito a un infittirsi di episodi allarmanti, frutto anche di una campagna d'odio portata avanti da influencer e alimentata da esponenti politici e dalle piazze pro-Pal", denuncia Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma che parla di "atto di vandalismo antisemita" ed esprime la sua "totale solidarietà e vicinanza" a Luzon, "destinatario di ingiurie e minacce inaccettabili".

© Ilgiornale.it - Minacce al vicepresidente della Comunità ebraica di Roma: "Guardati le spalle"