Millie Bobby Brown | 6 nuovi attori nel cast del film da non perdere
Nel panorama delle produzioni Netflix, si distingue l'attesa per "Just Picture It", una commedia romantica che promette di conquistare il pubblico grazie a un cast di alto livello e a una trama coinvolgente. Sono stati annunciati i nomi di sei nuovi attori che entreranno nel progetto, rafforzando ulteriormente il team creativo e artistico.
Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things ancora protagonista su Netflix con una nuova commedia romantica
Su Netflix debutterà in tre parti: 27 novembre, 26 dicembre e finale 1 gennaio arriva Stranger Things 5, con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown e il film su Netflix: perché il suo sostituto in Stranger Things è sorprendente
Deadline annuncia che Millie Bobby-Brown interpreterà la ginnasta Kerri Strug in Perfect, il nuovo film di Gia Coppola sull'atleta vincitrice dell'oro olimpico nel 1996 nonostante l'infortunio alla caviglia. - X Vai su X
«L’immagine di Kerri Strug che atterra dopo il suo salto, nonostante la caviglia malconcia, e viene poi sollevata dal suo allenatore, resta impressa nella memoria di tutti gli appassionati di sport. » Millie Bobby Brown, ancora attesa dal pubblico per l’ultima stagi - facebook.com Vai su Facebook
Just Picture It, Millie Bobby Brown e Julian Dennison nello stesso cast dopo Godzilla vs Kong - Numerose le new entry in Just Picture It, la nuova commedia romantica di Netflix con protagonista Millie Bobby Brown che ritroverà sul set anche un collega di Godzilla vs Kong. Scrive comingsoon.it
Perfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel nuovo film di Gia Coppola - In Perfect, Milly Bobby Brown sarà Kerri Strug, volto della squadra di ginnastica americana del 1996 soprannominata “i Magnifici Sette”. Riporta cinematographe.it