Milinkovic-Savic alla Juve | l’idea del club e di Tudor per gennaio con il suo probabile arrivo si penserebbe a questo cambio… Retroscena importante di mercato

Milinkovic-Savic alla Juve: con il suo probabile arrivo a gennaio il club bianconero potrebbe pensare a questo cambio. Retroscena di mercato. Un reparto da rinforzare, una possibile svolta tattica. Il calciomercato Juve ha individuato nel centrocampo la sua zona più carente e, come svelato dal giornalista Gianni Balzarini, starebbe già studiando la doppia mossa per risolvere il problema: un cambio di modulo e un grande colpo sul mercato. L’idea di Tudor: si lavora sul centrocampo a tre. Secondo l’analisi di Balzarini, non è un caso che il nome di Sergej Milinkovic-Savic sia tornato prepotentemente di moda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

