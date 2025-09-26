Milinkovic-Savic alla Juve | l’idea del club e di Tudor per gennaio con il suo probabile arrivo si penserebbe a questo cambio… Retroscena importante di mercato
Milinkovic-Savic alla Juve: con il suo probabile arrivo a gennaio il club bianconero potrebbe pensare a questo cambio. Retroscena di mercato. Un reparto da rinforzare, una possibile svolta tattica. Il calciomercato Juve ha individuato nel centrocampo la sua zona più carente e, come svelato dal giornalista Gianni Balzarini, starebbe già studiando la doppia mossa per risolvere il problema: un cambio di modulo e un grande colpo sul mercato. L’idea di Tudor: si lavora sul centrocampo a tre. Secondo l’analisi di Balzarini, non è un caso che il nome di Sergej Milinkovic-Savic sia tornato prepotentemente di moda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: milinkovic - savic
Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica
Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)
NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro
#MilinkovicSavic è l’identikit perfetto per la #Juve Qual è il grande ostacolo che frena tutto - X Vai su X
Vittoria importantissima dopo quella che probabilmente è stata la migliore prestazione delle ultime partite. Abbiamo creato tanto, ma -anche grazie ad uno straordinario Milinkovic Savic- abbiamo segnato un solo gol e ci è bastato. Avanti così. Forza Napoli! - facebook.com Vai su Facebook
Milinkovic-Savic Juve: è l’identikit perfetto per rinforzare il centrocampo di Tudor a gennaio. Qual è l’ostacolo che complica il suo approdo in bianconero, la rivelazione - Savic Juve: c’è un ostacolo che complica il suo arrivo in bianconero, la rivelazione in vista del calciomercato di gennaio Un sogno che ritorna, un’idea che prende corpo. Segnala juventusnews24.com
Milinkovic-Savic Juve, bianconeri pronti ad andare all’assalto del serbo! C’è bisogno di qualità nel mezzo, svelato il piano per gennaio - Savic Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e la Vecchi Signora pensa al colpo per la mediana Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo ann ... Da juventusnews24.com