Milano Fashion Week | tris di regine in front row da Roberto Cavalli

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra giornata di sfilate ed eventi nel capoluogo meneghino, iniziata con Sportmax e il suo parterre di star, tra cui la cantante, e proseguita con Blumarine, che tra le prime file ha portato Myss Keta, Francesca Mesiano e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milano fashion week tris di regine in front row da roberto cavalli

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week: tris di regine in front row da Roberto Cavalli

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Milano Fashion Week 24 settembre: tutte le sfilate più importanti in poche parole - Quali sono le sfilate più importanti della Milano Fashion Week? Lo riporta sfilate.it

milano fashion week trisLourdes Leon audace alla Milano Fashion Week 2026: la figlia di Madonna con abito cut out, maxi spacco e bracciali snake - Lourdes Leon era alla Milano Fashion Week 2026 per prendere parte in front row alla presentazione della collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli ... Da vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Tris