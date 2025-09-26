Milano Fashion Week | il leather look di Marco Mengoni e le altre star in front row
Altra giornata di sfilate e, ovviamente, di tantissime star avvistate tra le prime file: da Naomi Watts a Valeria Bruni Tedeschi, da Bresh a Leo Gassman, da Alexandra di Hanover a Marco Mengoni e moltissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Nel terzo giorno di sfilate della Milano Fashion Week, l'ex tennista Flavia Pennetta era in front row da Emporio Armani a 10 anni dalla vittoria degli US Open - X Vai su X
Milano Fashion Week: tre Queen #annalisa #Clara #elodie #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Anton Giulio Grande trionfa alla Milano Fashion Week con l’omaggio a Frida Kahlo - Sabato 4 ottobre presenterà a Parigi, in occasione della Paris Fashion Week all’Hotel Plaza Athénée al numero 25 di Avenue Montaigne, storica via dell’haute couture mondiale, la nuova collezione di pr ... Come scrive lameziainforma.it
Milano Fashion Week 24 settembre: tutte le sfilate più importanti in poche parole - Quali sono le sfilate più importanti della Milano Fashion Week? Scrive sfilate.it