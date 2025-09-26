Milano fashion week | da Roberto Cavalli sfila l' estetica da rich girl
È tutto oro quello che luccica e sulla passerella di Roberto Cavalli, primaveraestate 2026, non c'erano dubbi a riguardo. Le modelle in abiti preziosi degni di dee contemporanee, avevano visi freschi e naturali da California girl, con capelli dalle onde belle, ma vissute, come dopo una piega e un pomeriggio in spiaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Nel terzo giorno di sfilate della Milano Fashion Week, l'ex tennista Flavia Pennetta era in front row da Emporio Armani a 10 anni dalla vittoria degli US Open - X Vai su X
Milano Fashion Week: tre Queen #annalisa #Clara #elodie #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Lourdes Leon audace alla Milano Fashion Week 2026: la figlia di Madonna con abito cut out, maxi spacco e bracciali snake - Lourdes Leon era alla Milano Fashion Week 2026 per prendere parte in front row alla presentazione della collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli ... Si legge su vogue.it
La città che brilla: oro, pelle e star sul red carpet della Milano Fashion Week - La Milano Fashion Week 2025 ha vissuto uno dei suoi momenti più attesi: la sfilata Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026. Secondo mam-e.it