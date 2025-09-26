Milano fashion week | da Roberto Cavalli sfila l' estetica da rich girl

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto oro quello che luccica e sulla passerella di Roberto Cavalli, primaveraestate 2026, non c'erano dubbi a riguardo. Le modelle in abiti preziosi degni di dee contemporanee, avevano visi freschi e naturali da California girl, con capelli dalle onde belle, ma vissute, come dopo una piega e un pomeriggio in spiaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milano fashion week da roberto cavalli sfila l estetica da rich girl

© Vanityfair.it - Milano fashion week: da Roberto Cavalli sfila l'estetica da rich girl

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week robertoLourdes Leon audace alla Milano Fashion Week 2026: la figlia di Madonna con abito cut out, maxi spacco e bracciali snake - Lourdes Leon era alla Milano Fashion Week 2026 per prendere parte in front row alla presentazione della collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli ... Si legge su vogue.it

milano fashion week robertoLa città che brilla: oro, pelle e star sul red carpet della Milano Fashion Week - La Milano Fashion Week 2025 ha vissuto uno dei suoi momenti più attesi: la sfilata Roberto Cavalli Primavera/Estate 2026. Secondo mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Roberto