Milano Fashion Week da David Beckham in prima fila da Boss alla figlia di Madonna da Cavalli | tutti i vip alle sfilate

26 set 2025

La Milano Fashion Week per le collezioni femminili primavera-estate 2026 procede a ritmo spedito e ad assistere alle sfilate non sono mancati i vip, tra personaggi italiani come Elodie, Olly, Ghali e Chiara Ferragni a quelli provenienti da tutto il mondo come Serena Williams, Gwyneth Paltrow e Demi Moore. Vediamo chi ha preso posto attorno alle passerelle nel giovedì appena passato In mattinata alla sfilata di Boss ha partecipato l’ex calciatore David Beckham, da molti considerato un’icona di stile, ed era presente anche il tiktoker – il più seguito al mondo – italiano di origini senegalesi Khaby Lame, con cui Boss aveva già collaborato anche per il suo look allo scorso Met Gala 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

