Milano Fashion Week da David Beckham in prima fila da Boss alla figlia di Madonna da Cavalli | tutti i vip alle sfilate
La Milano Fashion Week per le collezioni femminili primavera-estate 2026 procede a ritmo spedito e ad assistere alle sfilate non sono mancati i vip, tra personaggi italiani come Elodie, Olly, Ghali e Chiara Ferragni a quelli provenienti da tutto il mondo come Serena Williams, Gwyneth Paltrow e Demi Moore. Vediamo chi ha preso posto attorno alle passerelle nel giovedì appena passato In mattinata alla sfilata di Boss ha partecipato l’ex calciatore David Beckham, da molti considerato un’icona di stile, ed era presente anche il tiktoker – il più seguito al mondo – italiano di origini senegalesi Khaby Lame, con cui Boss aveva già collaborato anche per il suo look allo scorso Met Gala 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Lourdes Leon era alla Milano Fashion Week 2026 per prendere parte in front row alla presentazione della collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli - X Vai su X
Milano Fashion Week: tre Queen #annalisa #Clara #elodie #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
David Beckham alla Milano Fashion Week 2026: il look classy rilassato color chocolate firmato Boss per il front row - David Beckham alla Milano Fashion Week 2026 è stato grande protagonista nel front row di Boss: l'ex campione di calcio era di fianco al CEO Daniel Grieder ... Secondo vogue.it
David Beckham alla Fashion Week: «Buongiorno Milano», il post «rossonero» dell'ex centrocampista - Il calciatore inglese, che si trova in città per assistere alle sfilate della Fashion Week, ha postato un paio di scatti sulla sua pagina Instagram da oltre 88 milioni di follower ... Scrive milano.corriere.it