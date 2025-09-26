Milano è sempre in week Ma quale week di preciso?

Ci sono 52 settimane (pardon, week) in un anno. A Milano ce ne sono tipo 347. Perché qui (chi vi scrive lo fa sotto lo sfavillante cielo grigio-smog della capitale meneghina) ogni sette giorni qualcuno decide che è la sua week. Fashion Week, Beauty Week, Music Week, Digital Week, Art Week, Food Week. Una volta era solo la Fiera campionaria, oggi invece se non ci metti un week non vali niente. E guai a chiamarla fiera: non fa cool, non fa instagrammabile, non fa Milano, non è comunicabile, non ha storytelling. E se ci abitate, lo sapete: ogni week porta con sé un bombardamento di inviti, comunicati, presentazioni, hashtag da rincorrere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Milano è sempre in “week”. Ma quale week, di preciso?

