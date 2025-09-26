Milano | dopo 5 mesi di camminata ritornano i ragazzi della Carovana40 di Don Mazzi

Milano - 26 set. (Adnkronos) - Dopo 5 mesi di cammino, dal Madagascar per tutta l'Italia, ritorneranno domani a Milano i 20 ragazzi della Carovana40 del progetto Exodus. Saranno accolti in Villa Casati, a Cinisello Balsamo, nel milanese, dove si festeggerà il 40esimo anniversario della prima Carovana Exodus della Fondazione Exodus di Don Mazzi. All'evento 'Voglio ancora cambiare il mondo' saranno presenti anche alcuni protagonisti della prima Carovana, partita dal Parco Lambro nel 1985. All'evento, che si terrà dalle 17, sarà anche presentato il nuovo grande progetto sulla Cascina Molino Torrette, Sede nazionale di Exodus a Milano, e in anteprima il teaser del primo documentario scientifico sul 'Metodo Carovana'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

