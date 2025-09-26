Milano Cortina presentati i primi tedofori | ci sono Pennetta Lauro e Bagnaia

A due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato alcuni dei primi tedofori dei prossimi Giochi Invernali, tra cui Achille Lauro, Flavia Pennetta, Francesco Bagnaia, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Queste figure faranno parte dei 10.001 tedofori che prenderanno parte al Grande Viaggio, il percorso della Fiamma che partirà il 6 dicembre da Roma e attraverserà l’Italia fino a raggiungere lo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026. Fondazione Milano-Cortina: «Pennetta, Lauro e Bagnaia tre straordinari talenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

