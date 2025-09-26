Milano-Cortina annuncia i primi tedofori | ci sono Bagnaia e Pennetta

Non solo sportivi: anche il cantante Achille Lauro fra i prescelti, una chef, un ragazzo autistico. Storie dal forte impatto sociale che incarnano i valori della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina annuncia i primi tedofori: ci sono Bagnaia e Pennetta

In questa notizia si parla di: milano - cortina

L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina

Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Giornate intense di preparazione sulle nevi sudamericane per Sofia Goggia, con il pensiero già proiettato verso il grande appuntamento olimpico di Milano-Cortina. L'ha intervistata Alice Monni https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2025/09/olimpiadi-sofia - facebook.com Vai su Facebook

Cresce la conoscenza di #MilanoCortina2026 A meno di sei mesi dall’inizio dell'evento, l’Osservatorio Top Olimpia di Ipsos rileva che il 65% degli italiani conosce l’evento, il 67% intende seguire i Giochi e il 61% le Paralimpiadi Leggi l'articolo: https://shorturl. - X Vai su X

Milano-Cortina annuncia i primi tedofori, c'è Achille Lauro - Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Lo riporta msn.com

Tedofori Milano-Cortina 2026, i primi nomi: Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia - 001 protagonisti del viaggio della Fiamma Olimpica che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l’Italia e arrivare, dopo un percorso straordinario lungo due mesi, allo stadio d ... Segnala msn.com