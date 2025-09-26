Milano – Cortina 2026 | svelati i primi sei tedofori

Svelati i primi nomi. A due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica, la Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia i primi sei tedofori dei Giochi Invernali. Si tratta di sei figure simboliche che faranno parte dei 10.001 protagonisti del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, in partenza da Roma il 6 dicembre 2025. Dopo un percorso straordinario di due mesi attraverso l’Italia, il fuoco olimpico raggiungerà lo Stadio di San Siro il 6 febbraio 2026, in occasione della Cerimonia di Apertura. Tre grandi talenti dello sport e dello spettacolo rappresentano lo spirito innovativo e contemporaneo dei prossimi Giochi: Achille Lauro, artista dall’identità inconfondibile e tra le voci più originali della scena musicale italiana; Flavia Pennetta, icona del tennis, vincitrice degli US Open 2015 e di quattro Billie Jean King Cup con la maglia azzurra; Francesco “Pecco” Bagnaia, due volte campione del mondo di MotoGP e una volta di Moto2, simbolo di coraggio, determinazione e velocità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

