Milano bloccata dalla band k-pop lunghe code fuori dalla sfilata per gli Enhypen

Bagno di folla fuori dalla sfilata di Prada per la band coreana Enhypen. Le star del genere k-pop sono state accolte da decine e decine di fan, in attesa di poter scattare una foto con i cantanti o di avere un autografo.La boy band era ospite allo show della maison meneghina, di cui sono stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it