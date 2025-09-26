Milano bloccata dalla band k-pop lunghe code fuori dalla sfilata per gli Enhypen
Bagno di folla fuori dalla sfilata di Prada per la band coreana Enhypen. Le star del genere k-pop sono state accolte da decine e decine di fan, in attesa di poter scattare una foto con i cantanti o di avere un autografo.La boy band era ospite allo show della maison meneghina, di cui sono stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
