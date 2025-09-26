Milano acquisti e prelievi con la carta di credito rubata a un' anziana | arrestati
Milano, 26 settembre 2025 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini peruviani di 28 e 30 anni, entrambi con precedenti, per indebito utilizzo di carte di credito. Nel pomeriggio di martedì scorso 23 settembre, gli agenti della sezione antiborseggio della Squadra Mobile milanese, transitando in via Porpora, hanno notato due uomini che parlavano tra di loro maneggiando una carta di credito. Giunti nei pressi di un minimarket, il 28enne è entrato all'interno del negozio e ha tentato di effettuare delle transazioni con la carta di credito, senza riuscirc i, il tutto mentre il 30enne era posizionato all'esterno.
