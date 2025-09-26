Torna fino a domani ’Milano a Cubetti’, evento promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop in dieci cocktail bar milanesi. I bartender, per questa seconda edizione, si sbizzarriscono in abbinamenti con la dop casearia, uno dei formaggi più antichi della Lombardia, coinvolgendo anche un pubblico più giovane. Sarà un percorso sensoriale che unisce l’eccellenza casearia lombarda all’arte della mixology di qualità. Il Provolone Valpadana Dop è il formaggio a pasta filata con più varietà di forme e pesi di qualunque altro prodotto caseario. Nasce nella Valle Padana verso la seconda metà del 1800 dal connubio tra la cultura casearia delle paste filate proveniente dall’Italia del sud e la vocazione lattiero-casearia delle province di Piacenza, Cremona e Brescia dove oggi si produce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Milano a Cubetti’. Se il formaggio ’sposa’ la mixology di qualità