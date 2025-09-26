Milan vs Napoli quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri cercheranno di bloccare la striscia di quattro vittorie consecutive dei partenopei che guidano la classifica. Milan vs Napoli si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri hanno perso all’esordio contro la Cremonese, ma poi si sono ripresi alla grande con una serie di vittorie convincenti contro Lecce, Bologna e Udinese in campionato, e nuovamente contro il Lecce in Coppa Italia. In virtù di ciò la squadra di Allegri è terza con nove punti, a tre lunghezze di distanza dai partenopei. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

