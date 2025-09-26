Il big match in programma questa domenica tra i rossoneri e gli azzurri nasconde tanti retroscena e tanti scenari ipotetici non realizzati. Domenica sera si disputerà Milan-Napoli, gara dal sapore speciale: oltre a trattarsi di un incontro delicatissimo di alta classifica (sebbene si siano disputate solo 4 gare di campionato) tra la prima e la terza della classe, questo match, soprattutto in queste circostanze e con questi interpreti, nasconde tanti what if e tanti retroscena non realizzati, ma che hanno acceso le rispettive piazze nel corso dei mesi passati. Allegri e Conte, destini in comune: le panchine potevano invertirsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milan – Napoli, panchine dai destini incrociati: lo “scambio” era un’idea concreta