Milan – Napoli grosso rischio per Allegri | il dato che spaventa il Diavolo

Si avvicina sempre di più il tanto atteso big match tra azzurri e rossoneri. Una sfida dal forte profumo di scudetto, che a volte può essere risolta dai chi ha il vizietto del gol in partite di questo genere. Domenica 28 settembre, alle ore 20:45, Milan e Napoli metteranno piede nel Teatro della Scala del calcio, in un duello che potrebbe già dire tanto in ottica trionfo finale. Due squadre forti, allenate dai due dei migliori allenatori al mondo e che arrivano più in forma che mai. I rossoneri, esclusa la brutta caduta alla prima contro la Cremonese, si sono ripresi alla grande, collezionando quattro successi di fila, Coppa Italia compresa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

